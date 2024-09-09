完全新作テレビアニメ『らんま1／2』（10月5日放送開始）のanoが歌うオープニングテーマの追加情報が発表された。楽曲名は「許婚っきゅん」(いいなずっきゅん)に決定した。【写真】チャイナ服？独特な衣装anoの新たな宣材写真新曲はanoの代表曲「ちゅ、多様性。」の布陣で制作されており、作詞はあのと真部脩一が手掛け、作曲は元相対性理論の真部脩一、編曲はanoの数々の楽曲を手がけるTAKU INOUEが担当する。あわせて、C