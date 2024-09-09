結婚に踏み切れないカップルたちの7日間の旅に追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』 が、19日午後9時より放送する。過去2シーズンを経て、約4年ぶりの放送となる。【写真】1組目のカップル…ラグビー選手で27歳のアオイ＆30歳でモデルのモナ同番組は、付き合いながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちら