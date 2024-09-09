◇大相撲秋場所2日目（2024年9月8日両国国技館）大相撲秋場所は9日、東京・両国国技館で2日目の取り組みが行われた。一場所での大関復帰を目指す貴景勝（28＝常盤山部屋）は西前頭2枚目・王鵬（24＝大嶽部屋）に敗れ、痛い連敗となった。カド番で迎えた先場所で5勝10敗と負け越し、5年ぶりに大関から関脇に転落した貴景勝。立ち合いで激しく当たったが、そこから足が出ず、最後は寄り切られて痛恨の連敗となった。10勝以上