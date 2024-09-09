9日午後3時半ごろ、宮崎市田代町で「発砲音のような音が聞こえた」と110番通報があった。宮崎県警によると、肩の周辺をけがした男性が救急搬送され、駆けつけた警察官が路上で拳銃のようなものを持った60代ぐらいの男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。男性は約2時間後に医療機関で死亡が確認されたという。県警組織犯罪対策課によると、死亡した男性は上津曲哲也さん(52)=住所確認中=と判明。発砲現場は指定暴力団池田組系の事