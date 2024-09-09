コーヒー・コーヒーカクテル専門店「ローエ(LOHE)」が、2024年9月6日(金)、緑豊かな都市公園「グラングリーン大阪」にオープン。コーヒー＆コーヒーカクテル専門店「ローエ」“レス イズ モア(Less is more)”をコンセプトに、コーヒーとコーヒーカクテルを楽しめる「ローエ」。国内流通量わずか8%程度のスペシャルティコーヒーの中でも、さらに厳選された豆を使用したコーヒーやコーヒーカクテルを提供しており、エスプレッソやア