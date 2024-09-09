◆大相撲秋場所２日目（９日、東京・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・大の里（二所ノ関）は、西前頭筆頭・翔猿（追手風）を突き出し、２連勝とした。大の里は、立ち合い、足を取りに来た翔猿の奇襲にあわてることなく、勝利した。