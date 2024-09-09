ホームでの中国戦を7−0で圧勝し、FIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）で最高のスタートを見せた日本代表。その後、チャーター便で迅速に移動し、6日から現地調整を行っているが、この時期のバーレーンは最高気温40度、最低気温33度という酷暑。国内組にとっても過酷な気象条件で、欧州組にとってはひと際厳しいだろう。だからこそ、10日のバーレーン戦は確実に主導権を握って、相手を走らせ、消耗させる展開に持ち