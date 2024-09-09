台風に見舞われた海南省で復旧作業進む8日、海南省海口市で倒れた街路樹を片付ける地域住民と社区（コミュニティー）のスタッフ。（海口＝新華社記者/張麗螭）【新華社海口9月9日】極めて強い勢力の台風11号が6日午後4時20分（日本時間同5時20分）、中国海南省文昌市に上陸し、同省各地で多くの倒木や道路寸断などが起きた。現在は復旧作業が順調に進んでいる。台風に見舞われた海南省で復旧作業進む8日、海南省海口市の幼