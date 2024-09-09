ＲＣＥＰ海運貿易指数、２３年は直近６年の最高値に山東省の日照港コンテナふ頭に寄港する貨物船。（8月22日、ドローンから、済南＝新華社記者/李紫恒）【新華社済南9月9日】地域的な包括的経済連携（RCEP）加盟国間で海運貿易が粘り強い伸びを見せている。中国山東省青島市で開かれた世界的海洋港湾群・国際物流大通路建設推進会で発表された「RCEP海運貿易指数報告（2024）」によると、23年のRCEP海運貿易指数は102.3と前年比0