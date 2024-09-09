上海の航空旅客数、「暑運」期間は１９・６％増過去最高を記録上海虹橋国際空港のチェックインカウンターで搭乗手続きをする旅客。（2023年5月28日撮影、上海＝新華社記者/丁汀）【新華社北京9月9日】中国上海市の上海浦東国際空港（浦東空港）と上海虹橋国際空港（虹橋空港）を運営する上海機場集団はこのほど、夏の特別輸送態勢「暑運」（7月1日〜8月31日）の旅客数が前年同期比19.6％増の延べ2293万3千人だったと明らかにし