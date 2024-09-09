法務省は９日、マブチモーター事件など３件の強盗殺人事件で４人を殺害し、死刑が確定した守田克実死刑囚（７３）が死亡したと発表した。転移性肝がん、大腸がんを患っていた。刑事施設に収容されている確定死刑囚は１０７人となった。同省によると、守田死刑囚は９日未明、東京拘置所で死亡が確認された。７月２２日に入浴中に転倒し、頭を負傷。検査を行ったところ、８月１６日に肝がん、大腸がんと診断され、緩和療法を受け