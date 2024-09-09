週明け９日の香港マーケットは、主要８２銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２４７．３４ポイント（１．４２％）安の１７１９６．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０２．６３ポイント（１．６８％）安の６００２．９１ポイントと５日続落した（ハンセン指数は約３週ぶり安値）。売買代金は１３３６億６４６０万香港ドルに拡大している（５日は８４９億５１６０万香港ドル）。６日は