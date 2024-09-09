週明け９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べて６４銭円安・ドル高の１ドル＝１４３円１５〜１７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１３銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１５８円３０〜３４銭で大方の取引を終えた。