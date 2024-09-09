台湾の新たな駐日代表・李逸洋氏がきょう、日本に着任しました。台湾の駐日大使に相当する台北駐日経済文化代表処の新たな代表・李逸洋氏がきょう、羽田空港に到着し、関係者らに出迎えられました。台北駐日経済文化代表処李逸洋代表「日本と共に『民主主義の保護傘』を広げ、民主主義と自由の価値観を守ります」今年5月に頼清徳総統が就任して以降、中国による台湾への圧力が強まる中、李代表はこのように述べ、日本との連携を