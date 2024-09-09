球団発表ロッテは9日、高部瑛斗外野手が浦安市内の病院での診断の結果「左手関節の捻挫」と診断されたと発表した。8日の楽天戦（ZOZOマリン）で守備の際に負傷していた。同戦で中堅を守っていた高部は、5回に左中間後方への打球に飛び込んだ際に左手を負傷。交代となり、9日には1軍登録を抹消されていた。高部は昨季怪我の影響で1軍出場無しも、今季は76試合に出場して打率.300、1本塁打23打点、10盗塁の成績を残していた。