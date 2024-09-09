今夏にINAC神戸レオネッサからスウェーデン１部BKヘッケンに移籍した北川ひかるが９月８日、自身のインスタグラムを更新した。７日に行なわれたAIK戦に左サイドバックで先発し、新天地デビューを果たした北川は61分までプレー。チームは４−０で快勝した。北川は「初めてのホームゲーム 今日は勝てて嬉しいです!! 応援ありがとうございます」と綴り、エスコートキッズと手をつないで入場する姿などの写真を投稿している。【