大分県内ではO157（おーいちごーなな）などの腸管出血性大腸菌の感染が高い水準で推移しています。残暑が続く中、食品の管理や十分な加熱に注意が必要です。 【写真を見る】腸管出血性大腸菌（O157）高水準で推移今年に入り24人感染残暑が続き食品管理に注意を O157などの病原性大腸菌は腸管内にベロ毒素と呼ばれる猛毒を作り出し、腹痛や下痢などの症状が出ます。 大分市保健所は9日、市内在住の80代と50代の