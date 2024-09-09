NTT東日本は、セキュアな拠点間通信とネットワーク管理の一元運用を実現できる、企業向け閉域VPNサービス「Managed SD-WAN」のオプションサービスとして、「Managed SD-WAN」ご利用に関する問い合わせを一元的に受け付け、安心で快適な運用を支援する「運用サポートメニュー」を9月10日より提供開始すると発表した。○「Managed SD-WAN」の概要「Managed SD-WAN」は、SDN（Software Defined Networking）技術により、セキュアな拠