兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、日本維新の会の吉村洋文共同代表（大阪府知事）は9日、党として斎藤知事に辞職と出直し選を求めたことについて「県政が前に進みにくい状況になっている。（斎藤知事の）百条委（県議会調査特別委員会）での証言は、県民が納得いくものではなかった」と述べた。報道陣の取材に答えた。【写真】パワハラ疑惑兵庫県の斎藤元彦知事が証人尋問吉村