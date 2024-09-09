プロムナード化の工事が始まった高松市サンポート地区 香川県が進めている高松市サンポート地区の「プロムナード（遊歩道）化」。周辺住民との話し合いは平行線のまま遊歩道のスペースを設ける工事が始まりました。 （記者リポート）「中央分離帯の撤去を行うため、現場では一部の車線を規制して、分離帯の植栽を丁寧に取り除いています」 香川県はサンポート高松周辺ににぎわ