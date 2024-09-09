アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/09営業日時点＝ 上海ゴム 1.74％ 大連ポリエチレン -0.23％ 上海銅 -0.64％ 上海重油 -1.01％ 上海異形鉄筋 -1.14％ 大連とうもろこし -1.75％ ＊数値は前日比％