【北欧通貨】クローナ軟調、今週木曜にCPI発表控える＝スウェーデンクローナ ドルクローナは軟調。ドルの対欧州通貨での上昇に加え、木曜日のスウェーデン消費者物価指数での物価の伸び鈍化見込みによるクローナ売りも出ていると見られる。先週金曜日米雇用統計後に1ドル＝10.175を付けたドルクローナは10.30前後で週の取引をスタートし、10368と8月19日以来のドル高クロ&#1