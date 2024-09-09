【新興国通貨】ドル人民元はドル買い優勢＝中国人民元 先週金曜日に7.0817と8月30日の安値を更新し、昨年末の7.0880も下回って2023年6月以来のドル安を付けたドル人民元。その後はドル全般の買い戻しもありしっかり。今日は7.0930台でスタートすると7.1149まで上昇。 USDCNY7.1129