JA全農山形は9日、新米を集荷する時に農家に前払いするコメの概算金を決定しました。県産米の主要3品種で60キロ当たりおよそ3000円から4000円の大幅な増額となっていて、小売でもコメの値上がりが予想されています。コメの「概算金」は、事前に予想した取引価格をもとにJA全農山形から県内の各JAを通して生産者に前払いするもので2024年産の主食用米が決まりました。一等米60キロ当たりの概算金は去年と比べ、「つや姫」が3100円増