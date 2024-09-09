「世界地質遺産１００選」に「植物のポンペイ」中国内モンゴル自治区烏達二畳紀（ペルム紀）植被化石産地で発見された植物化石の想像図。（烏海＝新華社配信）【新華社フフホト9月9日】国際地質科学連合（IUGS）がこのほど発表した「第2回世界地質遺産100選」に、中国から3カ所が選ばれた。うち、内モンゴル自治区烏海市の「烏達二畳紀（ペルム紀）植被化石産地」は、火山灰に埋もれた古代ローマの都市ポンペイになぞらえ「植