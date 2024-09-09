【ロンドン時事】週明け９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４３円台前半に下落した。午前９時現在は１４３円１１〜２１銭と、前週末午後４時比７２銭の円安・ドル高。