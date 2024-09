NMIXXが、3rdミニアルバムの収録曲「Love Is Lonely」のスペシャルビデオを公開した。NMIXXは8月19日、3rdミニアルバム「Fe3O4: STICK OUT」とタイトル曲「See that?」を発売した。クールな魅力が際立つ新曲「See that?」からヒップなエネルギーの「SICKUHH(Feat. Kid Milli)」、リズミカルな「Red light sign, but we go」とリズム感あふれる「BEAT BEAT」、爽やかなバンドサウンドの「Moving On」、おぼろげな感性が込められ