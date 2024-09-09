岡山県電気工事工業組合が創立60周年を記念して岡山工業高校に3Dプリンターなどを寄贈しました。 【写真を見る】岡山県電気工事工業組合が創立60周年を記念し岡山工業高校に3Dプリンターなどを寄贈 今年11月に創立60周年を迎える岡山県電気工事工業組合の瀬戸口理事長から、岡山工業高校の河本校長に目録が手渡されました。電気工事業界で将来、活躍が期待される生徒たちを支援しようと県内の工業高校に要望に合わせ