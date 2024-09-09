日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月9日の日経225ミニ期近（2024年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の61万3475枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 613475(613475) ソシエテジェネラル証券168693(168693) SBI証券 210834( 92210)