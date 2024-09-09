日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月9日のTOPIX先物期近（2024年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万1923枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 21923( 21923) ソシエテジェネラル証券 16495( 16495) バークレイズ証券5248(524