日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月9日の日経225先物期近（2024年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万3373枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 33373( 31044) ソシエテジェネラル証券 21982( 21368) みずほ証券 16025( 12522)