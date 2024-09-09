市場の中の愛されパン屋さん2つの顔を持つ栄町市場ゆいレール安里駅から徒歩約2分、那覇空港から車で15分でアクセスできる利便性がありながらも、場内は昭和の雰囲気が漂い、ノスタルジックな世界が広がる「栄町市場」。昭和30年（1955）に商業地造成計画の一環として設立されました。「人にも地域環境にも優しいマチグヮー（市場）」をテーマに掲げ、八百屋、精肉店、魚屋、薬屋、衣料品店、居酒屋など約80店舗が集結。昼間は“庶