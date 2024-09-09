【モデルプレス＝2024/09/09】女優の観月ありさが8日、自身のInstagramを更新。美しいボディラインが際立つダイビングスーツ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】観月ありさ、抜群スタイル際立つダイビングスーツ姿◆観月ありさ、イルカとダイビングこの日、観月は「今日も御蔵島のイルカちゃん達は元気でした」と、スノーケルやフィンを装着し、ピンクのダイビングスーツ姿でイルカと一緒に泳いでいる写真や動画を公開。「また