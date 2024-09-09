今年4月から6月までのGDP=国内総生産の改定値が発表され、年率換算でプラス3.1%からプラス2.9%へ下方修正されました。内閣府によりますと、今年4月から6月期のGDP=国内総生産の改定値は、物価変動の影響を除いた「実質」で前の3か月と比べてプラス0.7%、年率換算でプラス2.9%となりました。先月発表された速報値の年率プラス3.1%から0.2ポイント下方修正されました。最新の統計を反映させた結果、速報値と比べて企業の「設備投資」