ニューバランスジャパンは9月21日〜9月23日の期間、子どもやファミリーを対象としたイベント「New Balance Kids Ballpark」を都立明治公園(東京都新宿区)で開催する。New Balance Kids Ballpark同イベントは、都立明治公園を管理・運営するTokyo Legacy Parksが行うイベント「Baseball Park」の中で実施される。開催時間は10:00〜17:00(公園会場内のコンテンツ終了時間)まで。今年3月に発表した大谷翔平選手のシグネチャーロゴに込