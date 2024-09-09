兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、知事は9日夕、報道陣の取材に応じ「引き続き知事として百条委（県議会調査特別委員会）などで県民の皆様に説明していくことが大きな責務だ」と改めて辞職を否定した。兵庫知事、辞職要求に応じない構え「反省すべきところは反省」この日は、自身が初当選した2021年知事選で自民党と共に推薦を受けた日本維新の会系の県議会会派・維新の会県議