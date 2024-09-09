カジノを含む統合型リゾート（IR）予定地の人工島・夢洲（大阪市此花区）の土壌対策工事を巡り、施工中に事業者に無償で土地を貸して工費も負担するのは違法として、市民7人が9日、横山英幸・大阪市長に支出差し止めなどを求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。市は2022年に液状化対策や埋設物撤去などで生じる費用として最大788億円を負うと議決。随意契約で事業者を決め、月約2億1千万円の土地使用料は無償とした。工事は昨