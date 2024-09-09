女優の橋本環奈が9日、都内で行われた連続テレビ小説『おむすび』初週完成会見に、仲里依紗、麻生久美子、北村有起哉、制作統括の宇佐川隆史氏と共に出席。ギャルとなった橋本のビジュアルを仲が「キングオブギャル」と表現する場面があった。【写真】仲里依紗からの絶賛の言葉に笑顔を見せる橋本環奈本作は、平成元年生まれのヒロインが、栄養士として、人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”。ヒロイン・米田結