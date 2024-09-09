YouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」のメンバーの「嵐」二宮和也さん、「timelesz」菊池風磨さん、「Hey！Say！JUMP」山田涼介さんが、2024年9月8日公開の動画で、謹慎中の「KAT-TUN」中丸雄一さんの遅刻癖について話した。視聴者からは、中丸さんの行動に、批判の声が寄せられている。中丸さんをめぐっては、8月7日に週刊文春が女子大生とのアパホテルでの密会を報じた。STARTO ENTERTAINMENTは報道を受け、中丸さんの謹慎を発