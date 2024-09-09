女優の仲里依紗が9日、都内で行われた連続テレビ小説『おむすび』初週完成会見に、橋本環奈、麻生久美子、北村有起哉、制作統括の宇佐川隆史氏と共に出席。本作で描かれるギャル文化への思いを語った。【写真】仲里依紗からの絶賛の言葉に笑顔を見せる橋本環奈本作は、ギャル文化と出会った平成元年生まれのヒロインが、やがて栄養士として、人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”。ヒロイン・米田結を橋本、結の