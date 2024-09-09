秋季高校野球静岡県大会の組み合わせ抽選会が９日、静岡市内で行われた。県予選突破の３９校と今夏甲子園出場の掛川西が参加して、１４日に草薙球場などで開幕する。夏の覇者で県大会から出場の掛川西は新チーム初陣（２回戦、１５日）で知徳と対戦する。昨秋県優勝、東海４強まで勝ち進んだ藤枝明誠は、御殿場西と磐田農の勝者を２回戦（１６日）で迎え撃つ。２９日に決勝と３位決定戦が草薙球場で行われ、上位３校が１０月１９