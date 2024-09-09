自民党総裁選への出馬表明をした茂木敏充・自民党幹事長が9月6日、「文藝春秋 電子版」のオンライン番組に出演。「増税ゼロ」を始めとした経済政策について語った。【写真】この記事の写真を見る（2枚）経済政策の実現可能性は？番組では、茂木氏が出馬会見で強調した「増税ゼロ」政策のほか、「所得アップ」「半年以内のデフレからの脱却」などの経済政策の実現可能性について、文藝春秋総局長の新谷学と議論が交わされた。「