大谷の「50‐50」達成を指揮官も期待している(C)Getty Images目の覚めるような打球が右翼ポール際へと放たれた。ドジャースの大谷翔平が現地時間9月8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦の5回一死の第3打席、自己最多タイの46号ソロを放った。【動画】右翼ポール際へ豪快な一発！大谷翔平が46号本塁打を放つシーン打球速度116.7マイル（約187.8キロ）、角度34度、飛距離450フィート（約137.1メートル）の一発にスタ