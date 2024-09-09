９月10日（火）発売のサッカーダイジェストでは、先日の日本代表戦でも活躍した海外で戦う選手たちの新シーズンのポイントを余すところなく紹介!!三笘薫、久保建英、遠藤航、冨安健洋らを筆頭に、欧州に挑んでいる121人をピックアップし、各選手の現状やより観戦を楽しむための各国リーグの特長、ポイントなどをお届け。さらにワールドカップ・アジア最終予選に臨んでいるライバルたちの“欧州組比率”や、バルセロナのカン