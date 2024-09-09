米アップル（Apple）の発表会が、9月10日2時（日本時間）に開催される。発表会の様子はアップルのWebサイトのほか、YouTubeなどでもライブ配信される予定。 例年9月のイベントは、iPhoneの新モデルが発表されてきた。2023年に発表されたのは「iPhone 15」で、今回は「iPhone 16」と呼ぶべき新製品の発表が期待されている。 また、6月に開催された開発者向けイベント「WWDC」では、iOS 18やAIサービス「Apple I