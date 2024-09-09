今秋のドラフト1位候補とされる愛工大の中村優斗全日本大学野球連盟は9日、公式ホームページでプロ野球志望届提出者の一覧を更新。ドラフト1位候補の愛知工業大・中村優斗投手らが新たに提出した。中村は身長176センチ、81キロの最速159キロを誇る右腕。諫早農業高から愛知工業大に進学した。今年3月には侍ジャパントップチームに抜擢され、欧州代表戦に登板。最速157キロをマークし、1回を無安打無失点に抑えた。大学生はこ