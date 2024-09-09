【モデルプレス＝2024/09/09】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）、ガウル（GAEUL）が9月9日までにそれぞれInstagramを更新。日本でのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】IVEウォニョン・ガウル、日本の街中に出没◆IVE、日本満喫のオフショット公開7日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER」に出演