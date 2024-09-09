◆東都大学野球秋季リーグ戦第１週第１日▽日大５―０中大（９日・神宮）秋季リーグ戦が開幕。春季４位の日大が同２位の中大を圧倒し、白星発進を決めた。大学日本代表の先発右腕・市川祐（たすく、３年＝関東第一）が７回７３球２安打４奪三振無失点と好投した。「落ち球が今日は良かったので、そこで空振りやゴロを打たすことができたんで良かった」とホッとした表情を浮かべた市川。春季リーグ戦では最優秀投手とベストナイ