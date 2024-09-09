9月9日、2024年後期のNHKの連続テレビ小説「おむすび」の初週完成会見が行われ、出演者の橋本環奈、仲里依紗、麻生久美子、北村有起哉が出席した。「おむすび」は、平成元年生まれの主人公・米田結（橋本）が、栄養士として人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”。どんなときでも自分らしさを大切にする“ギャル魂”を胸に、激動の平成・令和を思いきり楽しく、時に悩みながらもパワフルに突き進む。本作の見ど