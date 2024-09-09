中国ＰＰＩ、８月は１・８％低下食品大手の盼盼食品集団の第5世代移動通信システム（5G）スマート工場の飲料自動化生産現場。 （8月23日撮影、福州＝新華社記者/魏培全）【新華社北京9月9日】中国国家統計局が9日発表した8月の生産者物価指数（PPI）は、前年同月比で1.8％低下した。